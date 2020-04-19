Лукашенко пробует логистикой усмирить коронавирус

Лукашенко сегодня принял еще одно решение, понять глубинный смысл которого будет очень непросто. Он поручил перевезти всех зараженных из районных в областные больницы.

"Людей лучше держать в областных центрах, не в районе", - сказал Лукашенко после того как пообщался с главой администрации Игорем Сергеенко и главой Минского облисполкома Александром Турчиным.

Белорусский правитель объяснил свой указ тем, что это поможет лучше контролировать ситуацию (читай – утечки данных о количестве заболевших) и оказывать больным более квалифицированную помощь. Он также сказал, что появится возможность привести в порядок районные больницы (???), исходя из уже имеющегося опыта (???).

Оба доложили, что ситуация стабильная, резкого всплеска заболеваемости не отмечается. Более того, Турчин и вовсе доложил о переходе в полномасштабное наступление на «врага», подтвердив существующий во властных структурах запрет на употребление слова «коронавирус».

«Надеемся, что тенденция будет к снижению. У меня буквально за сутки процентов на тридцать меньше заболевших пневмонией", - проинформировал губернатор (медаль герою!).

По его словам, в областные учреждения уже поступили китайские медпрепараты, которые при лечении коронавируса на ранних стадиях дают хороший эффект.

"Будем надеяться, что ситуация будет развиваться вот так, как сейчас", - похвалил Лукашенко.