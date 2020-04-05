В мире число заражений достигло 1,2 млн. случаев, умерли почти 65 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет1202584 (+103012 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 64732 человека.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5539 человек, из которых 1052 приходятся на США, 749 - на Испанию, 681 – на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 206 странах. На данный момент лечение проходят 848838 (+76788) человек, из них 42376 (+2985) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 246638 человек.

В США за последние сутки выявлены 34168 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1052 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 311635. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 14825 (+2542) человек, умерли 8454 человека.

В Испании, которая вышла на 2-е место, подтверждены 126168 (+6969) случаев заражения и 11947 (+749) смертей. В Италии – соответственно 124632 (+4805) случаев заражения и 15362 (+681) смертей.

За Испанией следуют ФРГ и Франция, где подтверждены соответственно 96092 (+4933) и 89953 (+25615*) случаев заражения, и 1444 (+169) и 7560 (+1053) смерти (* - за счет коррекции статистики).

В Китае, Иране, Великобритании, Турции, Швейцарии подтверждены соответственно 81669, 55743, 41903, 23934 и 20505 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 3329, 3452, 4313, 501 и 666 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 4731 случаев, от COVID-19 умерли 43 человека, в Украине соответственно – 1225 случая и 32 человека.

В Беларуси официально подтверждены 440 случая заражения коронавирусом и 5 смертей.