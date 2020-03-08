Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 7134 тыс. За сутки от нее в стране скончались 50 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

По состоянию на 2 марта в стране было зарегистрировано 4212 случаев заражения инфекцией.

Первый подобный случай в Южной Корее был выявлен 20 января. Носителем коронавируса оказалась женщина, ранее посещавшая город Ухань в китайской провинции Хубэй, где находится очаг заболевания, передает РБК.

По состоянию на 7 марта в Китае от коронавируса COVID-19 вылечились 57 065 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.

С декабря прошлого года, когда была выявлена вспышка инфекции, число подтвержденных случаев заболевания в стране составило 80 695 (из них за минувшие сутки зарегистрировали 44 новых заболевших).

По данным комиссии, за сутки в стране умерли 27 человек, все эти случаи зафиксированы в провинции Хубэй. Таким образом, число жертв выросло до 3097.

По данным SCMP, всего в мире коронавирусом заразилось 104 216 человек. Умерли 3547 человек.

В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии — 5883, в Иране — 5823, во Франции — 949. В России, по оценкам властей, число зараженных составило 14 человек. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, всего за пределами КНР случаи заражения обнаружены в 93 странах.

В Беларуси зарегистрировано шесть случаев коронавируса. В субботу 7 марта Минздрав РБ сообщил о том, что в стране вылечен первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Выписка студента из Ирана запланирована на конец следующей недели.