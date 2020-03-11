Число жертв нового коронавируса в мире превысило 4 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 113851 по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 10 марта 2020 года.

Случаи заражения зафиксированы в 110 странах. Число жертв нового коронавируса достигло 4015 человек.

Наибольшее число заболевших приходится на Китай. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80778 человек, из них 3158 пациентов скончались и более 61 тыс. человек вылечились и были выписаны из больниц. За последние сутки в стране обнаружили 24 новых случая заражения и зарегистрировали 31 случай с подозрением на коронавирус.

Следом за Китаем по количеству заболевших идет Италия, где подтверждены 9172 случая заражения и 463 смерти от коронавируса. В Южной Корее подтверждены 7513 случаев заражения и 54 смерти.