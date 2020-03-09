Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 3,1 тыс. человек

По состоянию на 8 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3119 человек. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

За прошедшие сутки власти выявили 40 новых случаев заражения, еще 22 человека умерли. В провинции Хубэй от болезни скончался 21 человек, и один умер в провинции Гуандун.

По данным комиссии, 1535 человек вылечились, их выписали из больниц. Общее число заразившихся коронавирусом в Китае с начала вспышки заболевания достигло 80 735. Вызываемое им заболевание вылечили у 58,6 тыс. пациентов, передает РБК.

Вне материкового Китая с начала вспышки зарегистрировали 169 случаев заражения, из которых в Гонконге — 114 (трое умерли), в Макао — десять (их уже выписали из больниц), а в Тайване — 45 (один скончался).

По данным издания South China Morning Post, всего в мире коронавирусом заразились более 108 тыс. человек, а умерли — 3790. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 8 марта, случаи заболевания зафиксировали в 101 государстве.

Только в Италии за последние сутки количество летальных исходов от коронавируса выросло на 133. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет ANSA.

Общее число умерших от заболевания в Италии достигло 366 человек, уточнил он. По словам Боррелли, количество зараженных увеличилось за сутки более чем 1,3 тыс. Сейчас общее число инфицированных в стране составляет 6, 3 тыс. человек, сообщил он. При этом 622 из заболевших выздоровели.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что, скорее всего, коронавирус продолжит распространяться летом текущего года.