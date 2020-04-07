В мире число заражений достигло 1,35 млн. случаев, умерли 74,7 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1347235 (+72910 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 74767 человека.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5293 человека, из которых 1323 приходятся на США, 700 - на Испанию, 636 – на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 209 странах. На данный момент лечение проходят 940314 (+46193) человек, из них 47378 (+1485) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 284882 человека.

В США за последние сутки выявлены 30799 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1323 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 367629. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 19810 (+1833) человек, умер 10941 человек.

В Испании подтверждены 136675 (+5029) случаев заражения и 13341 (+700) смертей. В Италии – соответственно 132547 (+3599) случаев заражения и 16523 (+636) смертей.

За Испанией следуют ФРГ и Франция, где подтверждены соответственно 103375 (+3252) и 98010 (+5171) случаев заражения, и 1810 (+226) и 8911 (+833) смертей.

В Китае, Иране, Великобритании, Турции, Швейцарии подтверждены соответственно 81740, 60500, 51608, 30217 и 21657 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 3331, 3739, 5373, 649 и 765 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 6343 случаев, от COVID-19 умерли 47 человек, в Украине соответственно – 1319 случая и 38 человек.

В Беларуси официально подтверждены 700 случаев заражения коронавирусом и 13 смертей.