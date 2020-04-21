В мире число заражений превысило 2,48 млн. случаев, умерли 170 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2482158 (+74691 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 21 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 170470 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5396 человека, из которых 1952 приходятся на США, 399 - на Испанию, 454 – на Италию, 547- на Францию, 449 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1602163 (+39210) человек, из них 57355 (+3144) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 652170 (+26968) человека.

В США за последние сутки выявлены 28648 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 1952 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 792913. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 72389 (+1377) человек, умерли 42517 человек.

В Испании подтверждены 200210 (+1536) случаев заражения и 20852 (+399) смертей. В Италии – соответственно 181228 (+2256) случаев заражения и 24114 (+454) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 155383 (+2489) и 147065 (+1323) случаев заражения, и 20265 (+547) и 4862 (+220) смертей.

В Великобритании, Турции, Иране, Китае, России подтверждены соответственно 124743, 90980, 83505, 82758 (+11) и 47121 случая заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 16509 (+449), 2140, 5209, 4632 и 405 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 5710 случаев, от COVID-19 умер 151 человек.

В Беларуси официально подтверждено 6264 случаев заражения коронавирусом и 51 смерть.