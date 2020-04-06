В мире число заражений достигло 1,27 млн. случаев, умерли 69,5 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1274325 (+71741 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 69474 человека.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 4742 человек, из которых 1164 приходятся на США, 694 - на Испанию, 525 – на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 208 странах. На данный момент лечение проходят 894121 (+45283) человек, из них 45893 (+3517) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 264837 человек.

В США за последние сутки выявлены 25195 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1164 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 336830. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 17977 (+3152) человек, умерли 9618 человека.

В Испании подтверждены 131646 (+5478) случаев заражения и 12641 (+694) смертей. В Италии – соответственно 128948 (+4316) случаев заражения и 15887 (+525) смертей.

За Испанией следуют ФРГ и Франция, где подтверждены соответственно 100123 (+4031) и 92839 (+2886) случаев заражения, и 1584 (+140) и 8078 (+518) смертей.

В Китае, Иране, Великобритании, Турции, Швейцарии подтверждены соответственно 81708, 58226, 47806, 27069 и 21100 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 3331, 3603, 4934, 574 и 715 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 5389 случаев, от COVID-19 умерли 45 человек, в Украине соответственно – 1308 случая и 37 человек.

В Беларуси официально подтверждены 562 случая заражения коронавирусом и 8 смертей.