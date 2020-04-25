В мире число заражений коронавирусом превысило 2,83 млн. случаев, умерли 197 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2831860 (+105940 за сутки) по данным Worldometer на 8:30 25 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 197318 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 6257 человека, из которых 1959 приходятся на США, 367 - на Испанию, 420 – на Италию, 389- на Францию, 768 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1769008 (+38730) человек, из них 58524 (-152) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 807010 (+61105) человека.

В США за последние сутки выявлены 38958 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 1959 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 925232. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 110432 человек, умерли 52193 человек.

В Испании подтверждены 219764 (+6740) случаев заражения и 22524 (+367) смертей. В Италии – соответственно 192994 (+3021) случаев заражения и 25969 (+420) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 159828 (+1645) и 154999 (+1870) случаев заражения, и 22245 (+389) и 5760 (+185) смертей.

В Великобритании, Турции, Иране, Китае, России подтверждены соответственно 143464, 104912, 88194, 82816 (+12) и 68622 случая заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 19506 (+768), 2600, 5574, 4632 и 615 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 7647 случаев, от COVID-19 умерли 193 человека.

В Беларуси официально подтверждены 8773 случая заражения коронавирусом и 63 смерти.