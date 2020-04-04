Последнее обновление: 04.04.2020 17:23

Профессор БГУ назначена спецдокладчиком ООН по правам человека

Профессор ФМО БГУ Елена Довгань назначена Специальным докладчиком ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека.

Она стала первым представителем Беларуси, утвержденным на пост независимого международного эксперта Совета по правам человека (СПЧ) ООН, сообщила пресс-служба Минобразования Беларуси.

«Кандидаты на этот пост проходят конкурентный многоступенчатый и строгий процесс отбора, который основывается на критериях профессионального опыта и компетенций в области права», - говорится в сообщении.

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