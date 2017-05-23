Спецдокладчик ООН критикует ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси

Правительство Беларуси вернулось "к политике широкомасштабных репрессий в отношении граждан, которые осуществляют свои права или отстаивают их". Об этом говорится в новом отчете ООН о ситуации с правами человека в Беларуси, подготовленном спецдокладчиком по этой стране Миклошем Харасти.

Документ будет представлен 14 июня на сессии Совета ООН по правам человека.

Автор доклада констатирует "быстрое и резкое ухудшение общей ситуации с правами человека" и выражает обеспокоенность реакцией белорусских властей на протесты против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". В марте 2017 года правительство страны "осуществляло централизованные репрессии в отношении мирных демонстрантов, правозащитников, политических оппонентов и журналистов, а также иностранных наблюдателей", говорится также в документе.

Миклош Харасти отметил, что за время мартовских протестов более 900 человек подверглись различным формам репрессий в связи с участием в акциях протеста. "Мартовская волна массовых задержаний оказалась самой суровой со времен репрессий, последовавших за выборами в декабре 2010 года", - подчеркнул он. Харасти констатирует усиление давления властей на белорусские СМИ - как говорится в докладе, в марте были зафиксированы 123 случая нарушения прав журналистов, в том числе задержания, аресты и административные преследования.

В документе затронуты темы дискриминации женщин, представителей сексуальных меньшинств, инвалидов и религиозных групп. Миклош Харасти также говорит о новых случаях применения смертной казни, отмечая, что в прошлом году в Беларуси были казнены четыре человека, при этом дела троих из них к моменту исполнения приговора находились на рассмотрении Комитета ООН по правам человека. Беларусь, указал спецдокладчик ООН, остается единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, которая применяет смертную казнь.

"В связи с этим необходимо и далее сохранять нынешний уровень контроля со стороны Организации Объединенных Наций за соблюдением в Беларуси прав человека, особенно с учетом реакции властей на недавние демонстрации", - подчеркнул Миклош Харасти.

Он также заявил о готовности сотрудничать с правительством Беларуси и рекомендовал ему "прекратить все текущие репрессивные процедуры".