Последнее обновление: 23.12.2019 13:21

Белорусы 332 раза подавали жалобы в ООН

Граждане Беларуси за всю историю существования современной страны 332 раза пожаловались на государство в Комитет по правам человека ООН. Первое обращение было зарегистрировано в 1997 году.

Такие данные по состоянию на 16 декабря 2019 года опубликовал Белорусский дом прав человека.

В 136 обращениях профильный комитет ООН подтвердил нарушения прав человека. При этом, в стадии рассмотрения (ожидания рассмотрения) находятся еще 152 обращения.

В 2 случаях Комитет по правам человека не обнаружил нарушений прав человека, в 14 случаях прекращена переписка, еще 18 признаны недействительными (неправильно подготовленными для подачи).

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