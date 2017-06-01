Доклад спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси не представляет никакой ценности - МИД

Доклад спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси не представляет никакой ценности для страны. Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

"Этот доклад, к сожалению, по-прежнему ангажирован. Никакой ценности для Беларуси он не представляет, впрочем, как и для стран-инициаторов доклада… Наша позиция неизменна: он не представляет никакой ценности для Беларуси", - заявил Мирончик.

По его словам, в Минске уверены, что "большинство стран-членов ООН разделяют наши подходы и оценки в отношении данного поста и не разделяют подходы и оценки спецдокладчика в отношении нашей страны".

В обнародованном в конце мая докладе специального докладчика по Беларуси Миклоша Харасти отмечалось, что власти вернулись к политике массовых репрессий, что привело к серьезному ухудшению ситуации с правами человека в стране.