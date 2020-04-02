Лукашенко обдумывает введение чрезвычайного положения

Лукашенко допускает введение в Беларуси чрезвычайного положения, что, по его мнению, лишь только укрепит его имидж накануне президентских выборов. При этом он всячески отрицает наличие сценариев использования коронавируса в политических целях. А раз отрицает, значит, эта тем обсуждается в верхних эшелонах власти.

"Сказать, что в Беларуси все тихо и спокойно - глупость полная. Просто мы не паникуем. Занимаемся каждый своим делом. Не решаем через коронавирус никаких политических вопросов, хоть у нас политический год", - заявил Лукашенко.

"Если уж откровенно, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение - патрули по улицам, все сидят, - и показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль. Не дай бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего ребенка куда-нибудь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус", - заявил гарант прав человека.