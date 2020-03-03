Последнее обновление: 03.03.2020 15:48

Мингорсовет избрал нового председателя

Депутаты Минского городского Совета депутатов на внеочередной сессии избрали нового председателя.

Им стал 44-летний Андрей Бугров, возглавлявший постоянную комиссию по гласности, самоуправлению и правопорядку Минского городского Совета депутатов 28-го созыва.

Выборы по современной белорусской традиции проходили на безальтернативной основе – на должность председателя Мингорсовета была выдвинута только кандидатура Бугрова. За него единогласно проголосовали 48 депутатов Мингорсовета.

Мэр Минска Анатолий Сивак поздравил Бугрова с назначением избранием на должность главы Мингорсовета.

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