Мингорсовет избрал нового председателя

Депутаты Минского городского Совета депутатов на внеочередной сессии избрали нового председателя.

Им стал 44-летний Андрей Бугров, возглавлявший постоянную комиссию по гласности, самоуправлению и правопорядку Минского городского Совета депутатов 28-го созыва.

Выборы по современной белорусской традиции проходили на безальтернативной основе – на должность председателя Мингорсовета была выдвинута только кандидатура Бугрова. За него единогласно проголосовали 48 депутатов Мингорсовета.