Лукашенко меняет формат рабочих поездок в регионы

Лукашенко решил поменять формат своих рабочих поездок. Теперь он станет мистером «Нежданчик». Такой формат уже тестируется в ходе сегодняшней поездки Лукашенко в Гомельскую область.

Идея новации с выездом в поля заключается в том, что теперь накануне приезда белорусского правителя в тот или иной район на местные предприятия будут выезжать руководители республиканского уровня, как, например, глава администрации, министры, спикеры палат парламента и т.д., а затем информировать Лукашенко об увиденном и услышанном.

В ходе поездки Лукашенко обещает неожиданно менять маршрут и посещать незапланированные мероприятия.

Суть новации сводится к повышению эффективности поездок Лукашенко. Если раньше все заранее знали, какой объект посетит Лукашенко, и готовили к приезду только его, подкрашивая фасады по маршруту следования, то теперь к приезду Его Самого будут вылизывать весь район или регион.

Накануне сегодняшней поездки Лукашенко на предприятиях Светлогорского района побывали глава администрации президента Игорь Сергеенко, спикер верхней палаты Наталья Кочанова и глава КГК Леонид Анфимов.

Помимо Светлогорского ЦКК мистер «Нежданчик» также посетит завод железобетонных изделий и домостроительный комбинат в Светлогорске.