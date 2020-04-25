Лукашенко совместит послание с программой на выборах

Лукашенко допустил, что несостоявшееся в середине апреля (16 апреля) послание к народу и парламенту будет совмещено с президентской программой на предстоящих выборах. Отказ от послания в апреле он объяснил резкой сменой ситуации в стране и мире.

"Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание, расширить его, сделать более стратегическим, с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится", - сказал Лукашенко в лесах Петриковского района Гомельской области.

«…обычно послание включает в себя только акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, а если совместить его с предвыборной программой президента, то будет возможность "заглянуть за горизонт" на всю предстоящую пятилетку. Думаю, и другие кандидаты так поступят", - дал он указание.

«Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было (ред. - 16 апреля). Поэтому, если там кто-то пишет, что 16-го, 18-го, это неправда. Конкретной даты не было. Ее и не должно было быть. Как только готово было бы послание, и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля», - утверждает белорусский правитель.

«Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменили ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Если бы положение изменилось только лишь в Беларуси, то послание уже бы прозвучало. Но мы очень зависим, как и все государства, и даже крупные, богатые, от того, что происходит во всем мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? может быть, а если будет так, то будет так, а если эдак, то будет по-иному… Иначе не скажешь.

Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто. И не потому, что здесь что-то новое для мира, что-то опасное и страшное. Нет, не только поэтому. А еще и потому, что разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира - наша жизнь, экспортно ориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы», - заключил белорусский правитель.

«Недавно цена на нефть становилась даже отрицательной. Такого никогда не было, и это странно. Эта странность потом выровнялась. Но, тем не менее, было. Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу".