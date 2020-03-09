Перед выборами в Беларуси нашлись деньги на премирование местных бюрократов

В Беларуси, судя по всему, будет принят указ о дополнительном стимулировании местных органов власти, согласно которому руководство и работники районных и городских исполнительных комитетов будут получать премии «за высокие финансовые и экономические результаты».

"В первую очередь это наполнение местного бюджета, дополнительные доходы и прирост. Если они будут превышать среднеобластные показатели, возможно введение новой системы премирования руководителя района и непосредственно работника исполкома, который будет отличаться наиболее высоким результатом", - сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Крутой после совещания у Лукашенко.

В правительстве уверены, что документ нацелен на раскрепощение инициативы на местах.

"Думаю, это хорошее предложение - поддержать госслужащих первичного звена, которые, как справедливо говорит Президент, находятся на передовой, от их работы зависит экономический успех развития страны в целом. При этом не предлагается ломать сложившуюся систему оплаты труда в госаппарате… Вопрос лишь в том, чтобы дополнить ее возможностью простимулировать за отдельные хорошие результаты", - заключил Крутой.

Инициатива правительства, если это инициатива Совмина, выглядит более чем странной на фоне целого ряда факторов, к которым в первую очередь относится дефицитный бюджет на 2020 год, более чем унылая ситуация в сфере поставок нефти в страну, ситуация с замедлением мировой экономики из-за распространения эпидемии коронавируса и очередная ценовая война на мировом нефтяном рынке. Но, видимо, у премьера Румаса и главы Минфина Ермоловича есть деньги на премирование важных винтиков и болтиков белорусской экономики.

Примечательно, что местные руководители и их подчиненные будут получать премии «за высокие финансовые и экономические результаты» других руководителей и подчиненных: директоров государственных и частных предприятий, коллективов этих предприятий.

Но, да, есть страны, в которых инициатива местных властей может привести к улучшению условий работы бизнеса (независимо от формы собственности) за счет тех или иных административных мер. И вовсе необязательно за счет снижения налогов.

Беларусь к таким странам не относится. Полномочия местных властей в синеокой сведены к минимуму (коэффициенты к фиксированным налогам, продажа полуразваленных объектов недвижимости за БВ, ну, может, что еще). Все серьезные вопросы все равно согласовывать с Минском. И если местные власти вдруг напряглись и без проволочек, почти в установленные законодательством сроки, решили какой-то вопрос или поставили подпись, согласовали проект, то это и так их непосредственная работа, не подразумевающая какое-либо премирование.

А вот с учетом страновых особенностей, появление подобной премиальной инициативы именно в данный момент времени носит ярко выраженную политическую составляющую. Очень скоро в стране пройдут президентские выборы. И проходить они будут в непривычных или некомфортных для властей условиях. А потому так важно обеспечить работу местных властей, от действий которых напрямую зависит функционирование системы «честного и прозрачного голосования» в Беларуси. И кто потом будет разбираться и выяснять, за что Иван Пупкин, сотрудник Уйского райисполкома получил премию: за высокий средний надой молока или за высокий показатель досрочного голосования «За» нужную фамилию в избирательном бюллетене.