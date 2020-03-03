Вице-премьером РБ назначен Юрий Назаров

Занимавший до настоящего времени должность главы концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров назначен вице-премьером Беларуси. Назаров будет курировать нефтехимический комплекс страны.

"Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - заявил сегодня Лукашенко на встрече с Назаровым.

Он сообщил, что поручал главе администрации Игорю Сергеенко обсудить с Назаровым его назначение.

"Он (Сергеенко) мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим", - сказал Лукашенко.

"Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более, такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с главой администрации", - заключил он.

В 2010-2013 годах Назаров работал заместителем Управляющего делами президента РБ.

Игорь Ляшенко освобожден от должности вице-премьера Беларуси в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко.