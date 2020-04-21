Лукашенко самоизолируется на юге страны (Добавлено)

Лукашенко сообщил, что несколько дней проведет на юге страны, поэтому субботник он намерен провести в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС.

"Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем (ред. – для субботника). Какой-нибудь лес посадим", - сообщил Лукашенко. Он не уточнил, почему уезжает на юг страны.

Лукашенко также заявил, что не видит оснований для переноса или отмены республиканского субботника.

"Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник», - заявил белорусский правитель.

Субботник никак не связан с решением уехать на юг Беларуси. Однако, поводом для самоизоляции мог стать тот факт, что у одного из игроков хоккейной команды Лукашенко подтвердилось заражение коронавирусом

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт подтвердила, что у члена хоккейной команды Лукашенко Дмитрия Мелешко подтвердилось заражение коронавирусом. Мелешко незадолго до этого утверждал, что у него нет заражения.

В свою очередь г-жа Эйсмонт говорит, что у Лукашенко давно не было контактов и вообще белорусский правитель не собирается на самоизоляцию.

«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее», - заявила пресс-секретарь Лукашенко.

Однако, стоит обратить внимание на то, что Дмитрий Мелешко играл в финальных матчах, когда команда во главе с Лукашенко победила коллектив Минской области. Турнир завершился 11 апреля, то есть прошло 10 дней.