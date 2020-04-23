Лукашенко де-факто вывел МАРТ из подчинения правительству

Лукашенко повелся на доводы критиков принятого правительством постановления о временном ограничении роста цен в Беларуси на уровне не более 0,5% в месяц и сегодня дал премьеру Сергею Румасу весьма странное указание.

Напомним, целью принятого правительством решения было сдерживание роста цен на фоне падения курса белорусского рубля, спровоцированного нетрадиционными факторами. Позже правительство отменило это постановление. Но…

«Правительству не стоит вмешиваться в деятельность Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения», - заявил сегодня Лукашенко.

При этом он требует от правительства «сохранить ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги».