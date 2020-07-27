Джеффри Джюк временно возглавил посольство США в Минске

Джеффри Джюк будет руководить посольством США в Беларуси до прибытия посла Джули Фишер, говорится в сообщении посольства США.

"Джеффри Джюк в настоящее время является временным поверенным в делах США в Беларуси», - сказано в сообщении.

После прибытия в Минск посла Фишер, Джюк останется в Беларуси и продолжит дипломатическую работу в должности замглавы дипмиссии.

Посольство не утоняет, когда Джули Фишер приедет в Беларусь. Учитывая, как проходит избирательная кампания в Беларуси, может получиться, что приезд г-жи Фишер затянется на месяцы, если не на годы.