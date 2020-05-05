Трамп запустил процедуру согласования нового посла США в Беларуси

Президент США Дональд Трамп предложил назначить послом США в Беларуси Джули Фишер. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Белого дома.

«Джули Д. Фишер из Теннесси, член старшей дипломатической службы, будет назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь», — говорится в сообщении, передает РБК.

Для утверждения Фишер на должность необходимо согласие комитета сената по иностранным делам, а затем общего состава сената.

Согласно данным Госдепартамента США, Фишер в настоящее время занимает пост заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу. До этого она была заместителем постпреда Соединенных Штатов при НАТО, а ранее занимала должность в американском посольстве в России.

Беларусь и США частично разорвали дипломатические отношения в 2008 году — страны отозвали своих послов, оставив временных поверенных. Причиной ухудшения двусторонних отношений стали санкции Вашингтона против Минска и лично Александра Лукашенко в связи с нарушением прав человека в Беларуси.

Если при согласовании Фишер не произойдет никаких неожиданностей, то новый посол успеет приехать в Минск как раз к началу президентской кампании.