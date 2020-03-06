Число инфицированных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам

Коронавирус SARS-CoV-2 проник более чем в 60 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.

По состоянию на утро 6 марта в мире выявлен 98 421 случай заражения. Свыше 3 385 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, 55 632 человека выздоровели.

Такие данные привел сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, - Worldometer, передает DW.

В Китае выявлены 80 552 инфицированных и 3 042 погибших, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР. За сутки зарегистрирован 31 летальный случай и 143 новых заболевших. Почти все новые случаи заражения приходятся на провинцию Хубэй.

Среди европейских стран по-прежнему лидирует Италия (3 858 заразившихся, 148 смертей), за ней следует Франция (423 и 7) и Германия (400, погибших нет). В связи с распространением вируса во Франции пленарную сессия Европарламента, запланированную на следующую неделю, перенесли из Страсбурга в Брюссель. В Бельгии пока всего 50 инфицированных и нет жертв. Для участия в сессии в бельгийскую столицу должны прибыть свыше 700 депутатов и их помощников.

Число жителей Нью-Йорка, помещенных в карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, достигло 2 733 человек.

Всего в Соединенных Штатах на 06.00 мск 6 марта насчитывалось 211 инфицированных и 12 погибших от пневмонии COVID-19 и других сопутствующих заболеваний.