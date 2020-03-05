Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тыс. человек, в мире – 214 человек

На территории Китая за 4 марта от коронавируса нового типа погиб 31 человек. Общее число жертв превысило 3 тыс. человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За минувшие сутки в КНР от коронавируса погиб 31 человек. Наличие инфекции было выявлено у 139 человек, а 2189 пациентов вылечились и были выписаны из больницы, передает РБК.

В общей сложности излечиться от вируса удалось 52 045 пациентам, а число прошедших обследование на предмет его выявления по всей стране превысило 669 тыс. человек.

К настоящему моменту всего на территории Китая заразились 80 409 человек. Жертвами коронавируса в КНР стали 3012 человек.

За последние сутки новым коронавирусом за пределами Китая заразились 2103 человека. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Общее число зараженных вне Китая достигло 12 668 человек в 76 странах. Количество летальных исходов за сутки составило 48, таким образом вне КНР от нового коронавируса погибли 214 человек.

Первые два случая заражения зафиксированы в Венгрии. В Калифорнии зафиксирована первая смерть от коронавируса, в результате чего в штате введен режим чрезвычайной ситуации.

Власти Италии приняли решение закрыть все школы и университеты в стране в целях профилактики заболевания. Представленный в открытый доступ план экстренных мер по борьбе с распространением болезни также предусматривает ограничение проведения всех публичных мероприятий, посещения кино и театров. При этом мероприятия, где люди люди собираются в одном месте с расстоянием менее метра между друг другом, названы небезопасными.

Из-за коронавируса премьера фильма о Джеймсе Бонде перенесена на ноябрь

«MGM, кинопроизводители Universal и Bond, Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи объявили, что после тщательного изучения и оценки мирового кинотеатрального рынка релиз «Не время умирать» будет отложен до ноября 2020 года», — говорится в официальном Twitter-аккаунте франшизы.

В Великобритании фильм будет показан 12 ноября, а в США — 25 ноября. Даты выхода в других странах станут известны позднее.