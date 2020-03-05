Коронавирус мутировал и стал агрессивнее

Эпидемия Covid-19, поразившая больше 93 тысяч человек в более чем 60 странах мира и вызвавшая больше 3 тысяч летальных исходов, спровоцирована двумя типами коронавируса, выяснила группа исследователей из Пекинского университета и Института Пастера в Шанхае.

По их данным, изначальный вирус типа S мутировал в новый более, более агрессивный тип L, который распространяется быстрее, переносится тяжелее. На него приходится 70% выявленных случаев.

Старт эпидемии дал более старый S-тип, однако ее широкое распространение в Ухане связано с L-типом. При этом заразиться человек может обоими типами вируса, что усложняет разработку вакцины.

Хотя более агрессивный тип по-прежнему лидирует по распространенности, его доля снижается. Это результат «человеческого вмешательства» через госпитализацию инфицированных и карантин, говорится в исследовании, сообщает finanz.ru со ссылкой на The Telegraph.

Более мягкий S-тип, который эволюционно старше и менее агрессивен, наоборот, наращивает долю из-за «относительно более слабого давления со стороны естественного отбора», указывают авторы.

«Обычно, когда РНК-вирусы проникают видовой барьер и от животных передаются человеку, они не очень хорошо адаптированы к новому хозяин. Поэтом они претерпевают изменения, которые позволяют им приспособиться, лучше реплицироваться и распространяться от человека к человеку», - сказал The Telegraph Стивен Гриффин из Института медицинских исследований Лидса.

По его словам, для разработки вакцины наличие двух типов существенных препятствий не создаст, поскольку их отличия друг от друга «довольно ограничены». В то же время разработчикам придется проверить прототипы вакцин на пригодность к каждому подтипу, подчеркнул Гриффин.