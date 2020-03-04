Всемирный банк выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк направит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV на фоне того, что заболевание распространилось более чем на 60 стран.

Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации, передает РБК.

Деньги пойдут на укрепление систем здравоохранения, улучшение доступа к медицинским услугам и усиление эпидемиологического надзора в развивающихся странах.

По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, организация работает над тем, чтобы обеспечить быстрое и гибкое реагирование на потребности развивающихся стран в борьбе с распространением коронавируса.

«Это включает чрезвычайное финансирование, политические рекомендации и техническую помощь», — сказал Малпасс.

В сообщении банка отмечается, что организация будет отдавать приоритет беднейшим странам, где высок уровень риска распространения заболевания.

В конце февраля еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что Евросоюз выделит на борьбу с коронавирусом €232 млн. Часть средств получит Всемирная организация здравоохранения, а часть направят странам с наименее развитыми системами здравоохранения.