Последнее обновление: 05.03.2020 08:51

В шахте Беларуськалия погиб 1 человек

В результате аварии в шахте Беларуськалия 7 человек пострадали, 1 сотрудник предприятия погиб, сообщил Следственный комитет РБ.

«Днем 4 марта при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в указанном транспортном средстве работники предприятия. Были доставлены в больницу 8 человек. Водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения», - говорится в сообщении СК РБ.

Из семи пострадавших шестеро госпитализированы, еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно.

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