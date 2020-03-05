В шахте Беларуськалия погиб 1 человек

В результате аварии в шахте Беларуськалия 7 человек пострадали, 1 сотрудник предприятия погиб, сообщил Следственный комитет РБ.

«Днем 4 марта при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в указанном транспортном средстве работники предприятия. Были доставлены в больницу 8 человек. Водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения», - говорится в сообщении СК РБ.

Из семи пострадавших шестеро госпитализированы, еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно.