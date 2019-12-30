В Псковской области съехал в кювет автобус с гражданами Беларуси

Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе в Псковской области. В результате аварии пострадали 19 человек.

Авария произошла на 269-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Невель — граница с Беларусью». Водитель автобуса съехал с трассы, а затем транспортное средство опрокинулось. В момент аварии в автобусе находились 50 человек. Все они являются гражданами Беларуси. Госпитализированы 14 человек.

Авария произошла в 2:50 около деревни Подборовье. автобус следовал по маршруту Минск-Санкт-Петербург.

Следователи начали проверку по факту ДТП, сообщает РБК со ссылкой на управление СК по региону.

«В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка», — отмечается в сообщении. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, уточнили в ведомстве.

Как отметили в управлении, на место ДТП была направлена следственно-оперативная группа для проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.