Последнее обновление: 26.09.2018 17:47

СК возбудил дело по факту взрыва на "Могилевдреве"

Следственный комитет возбудил дело по факту взрыва на предприятии "Могилевдрев", в результате которого пострадали шесть человек.

Как сообщила пресс-служба СК, взрыв с последующим пожаром произошел 25 сентября в покрасочной камере предприятия по производству мебели, пострадали три мужчины и три женщины. Они госпитализированы с термическими повреждениями различной степени тяжести, одна сотрудница с ожогами более 60% тела находится в крайне тяжелом состоянии. Выяснением причин инцидента занялся СК.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 302 (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшие взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, председатель СК Иван Носкевич утром в среду прибыл в Могилев, где провел оперативное совещание со следственной группой. "Глава ведомства … поставил ход расследования на личный контроль", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате взрыва и возгорания на "Могилевдреве" повреждены конструкции и оборудование цеха.

ОАО "Могилевдрев" создано в 1957 году, является одним из ведущих предприятий в Белоруссии по выпуску экологически чистой мебели и столярных изделий из массива сосны и других пород древесины.

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