На заводе "Алкид" в Минском районе произошел взрыв

В Минском районе на заводе "Алкид" по производству гидроизоляционных и кровельных мастик и эмульсий произошел взрыв и начался пожар, пострадали три человека. Об этом сообщило МЧС в Twitter.

"Деревня Королев Стан, Минский район, сообщение о взрыве и пожаре на предприятии "Алкид". По предварительной информации, травмированы три человека", - говорится в сообщении ведомства.

На сайте МЧС также уточняется, что взрыв с последующим горением произошел в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 9.18, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Работники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара.

Предприятие "Алкид" специализируется на производстве гидроизоляционных, кровельных мастик и эмульсий для гражданского и дорожного строительства.