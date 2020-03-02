Россия в январе-феврале сократила экспорт нефти на 0,5%, до 42,5 млн тонн

Экспорт нефти из России в январе-феврале 2020 года составил 42,54 млн т, что на 0,5% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

При этом в феврале поставки российской нефти за рубеж выросли на 0,8% - до 20,8 млн т., передает ТАСС.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе-феврале вырос на 5% - до 41,84 млн т, объем поставок в ближнее зарубежье упал на 76% - до 0,7 млн т. Транзит снизился на 26% и составил 2,5 млн т.

На внутренний рынок в январе-феврале поставлено 48,9 млн т нефти, что на 2,1% больше, чем годом ранее. В феврале поставки выросли на 5% - до 28,8 млн т.

Добыча нефти и газового конденсата за 2 месяца выросла на 1,1% - до 92,53 млн тонн. В феврале этот показатель вырос на 3,1% - до 44,66 млн тонн.