Последнее обновление: 05.02.2020 13:09

Роснефть подписала контракт с Indian Oil на поставку в Индию 2 млн тонн нефти

Роснефть и Indian Oil Corporation Limited подписали контракт на поставку в Индию до двух миллионов тонн нефти до конца 2020 года, сообщила крупнейшая российская нефтяная компания в среду.

Поставки планируются через порт Новороссийск, передает Reuters со ссылкой на Роснефть.

Кроме того, Роснефть и министр нефти и газа Индии обсудили участие индийских компаний в реализации проекта по созданию новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края России – Восток Ойл.

Дхармендра Прадхан сказал, что индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте.

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