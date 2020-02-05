Роснефть подписала контракт с Indian Oil на поставку в Индию 2 млн тонн нефти

Роснефть и Indian Oil Corporation Limited подписали контракт на поставку в Индию до двух миллионов тонн нефти до конца 2020 года, сообщила крупнейшая российская нефтяная компания в среду.

Поставки планируются через порт Новороссийск, передает Reuters со ссылкой на Роснефть.

Кроме того, Роснефть и министр нефти и газа Индии обсудили участие индийских компаний в реализации проекта по созданию новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края России – Восток Ойл.

Дхармендра Прадхан сказал, что индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте.