Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Министерство экономического развития РФ, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.

По данным таможенной статистики за январь–ноябрь 2019 года, российский экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в натуральном выражении. Существенный вклад в его рост внесли закупки со стороны Турции и самих США — именно из-за санкций против Ирана и Венесуэлы, говорится в комментарии Минэкономразвития относительно платежного баланса, сообщает РБК.

По данным министерства, физический экспорт нефти в Турцию за 11 месяцев прошедшего года вырос в 4,5 раза к тому же периоду 2018 года «вследствие переориентации ряда турецких нефтеперерабатывающих производств на российское сырье после возобновления американских санкций в отношении Ирана».

За тот же период поставки российской нефти в Соединенные Штаты в натуральном выражении подскочили в три раза после введения американских санкций в отношении Венесуэлы, констатирует министерство.

Согласно данным ФТС, проанализированным РБК, в январе–ноябре 2019 года поставки нефти в Турцию увеличились до 7,55 млн т с 1,69 млн т годом ранее. В стоимостном выражении экспорт рос чуть медленнее в связи с более низкими ценами на нефть — с $0,84 млрд до $3,41 млрд. Средняя цена российской нефти Urals в 2019 году снизилась на 8,8%, до $63,8 за баррель.

Физические поставки в США выросли в 3,1 раза — с 1,38 млн т до 4,28 млн т. В стоимостном выражении экспорт нефти в Америку увеличился с $0,74 млрд до $1,95 млрд. Также Россия в январе–ноябре поставила в США нефтепродуктов на $3,8 млрд.

Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.

Суммарно экспорт сырой нефти из России в 2019 году, по оценке Банка России (данные за четвертый квартал неполные), снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд. На США и Турцию пришлось около 5% российского нефтяного экспорта.

В целом топливно-энергетический экспорт (нефть, нефтепродукты, газ, СПГ) сократился на 9,2% — до $237,8 млрд. По данным ФТС, цены на экспортный природный газ снизились на 14% в годовом измерении, на СПГ — на 11,8%. Средняя стоимость нефтепродуктов опустилась на 9,6%.

Поставки нефти в Китай (крупнейший потребитель российской нефти) в натуральном выражении за 11 месяцев увеличились на 3,8% до 63,1 млн т, а в стоимостном снизились на 6,7% до $30 млрд.

Приостановка нефтепровода «Дружба» из-за попадания загрязненной нефти в середине 2019 года привела к изменению структуры поставок в Европу. Из-за увеличения танкерных перевозок экспорт в Нидерланды (второй крупнейший потребитель российской нефти) за 11 месяцев 2019 года вырос на 13%, однако прямые поставки в Беларусь и Германию снизились, отмечается в обзоре Минэкономразвития.