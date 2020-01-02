Россия в 2019 году увеличила экспорт нефти на 3,3%, до 266,1 млн тонн

Экспорт нефти из России в 2019 году достиг 266,106 млн тонн, что на 3,3% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В декабре 2019 года экспорт снизился на 5,2%, почти до 21,8 млн тонн, передает ТАСС.

Поставки российской нефти в дальнее зарубежье в 2019 году увеличились на 3,7%, до 248,5 млн тонн, в ближнее зарубежье - снизились на 2,4%, до 17,6 млн тонн. Транзит нефти увеличился на 7,2% и составил 19,8 млн тонн.

При этом в декабре экспорт нефти в дальнее зарубежье снизился на 6,3%, до 20,1 млн тонн, экспорт в ближнее зарубежье в декабре вырос на 9,7% - до 1,7 млн тонн.

На внутренний рынок в 2019 году поставки нефти снизились на 0,4% - до 290,14 млн тонн, в декабре снижение на 1,5% - до 25 млн тонн.