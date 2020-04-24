Поставки Urals из морских портов в мае сократятся на 42%

Поставки российской марки нефти Urals из морских портов в мае 2020 года должны сократиться на 885 тыс. баррелей в сутки (3,52 млн т) или на 42% относительно апрельского уровня, до минимума с декабря 2014 года 1,24 млн баррелей в сутки (5,36 млн т).

Об этом сообщает Argus со ссылкой на позиционный график отгрузок.

Суммарный экспорт нефти из портов России, которые обслуживает «Транснефть», в мае должен сократиться на 940 тыс. баррелей в сутки (3,64 млн т) по сравнению с текущим месяцем, до 2,05 млн баррелей в сутки (8,72 млн т), согласно позиционным графикам отгрузок. Это минимальный объем экспорта с декабря 2014 г.: тогда было отгружено 1,78 млн баррелей в сутки (7,6 млн т).

«Эта информация поддержала стоимость сорта: скидка на объемы из балтийских портов 23 апреля уменьшилась на $3,9 за баррель по сравнению с началом апреля, до $0,85 за баррель (cif Роттердам, стоимость, страхование и фрахт до порта Роттердам - прим. ТАСС) к Североморскому датированному. Дисконт на партии Urals по 80 тыс. т с отгрузкой из Новороссийска сократился на $3,75 за баррель относительно максимального уровня, отмеченного 9 апреля, до $1,25 за баррель (cif Аугуста)», - говорится в сообщении.

При этом Argus отмечает, что по прогнозам участников рынка, фактические отгрузки сырья могут быть выше. Компании вынуждены пересматривать планы и делать выбор между загрузкой собственных НПЗ и поставками нефти за рубеж в условиях сокращения добычи в соответствии с новым соглашением ОПЕК+. Кроме того, казахстанские компании намерены повысить транзит через Новороссийск и Усть-Лугу, уменьшив экспорт Смеси КТК, цена на которую остается заметно ниже, чем на Urals, передает ТАСС.

По предварительным данным, российские производители в мае могут сократить загрузку заводов на 3,4%, до минимального уровня за последние 10 лет - 4,47 млн баррелей в сутки (18,99 млн т).