В Европе падают цены на российскую нефть

В то время как фьючерсы на нефть благополучной дрейфуют у отметки 50 долларов за баррель Brent, физический рынок «черного золота» впадает в уныние.

Цены на отгрузку физических объемов нефти снижаются в Азии и Европе на фоне окончания сезона закупок китайских НПЗ и новостях о мутации коронавируса, из-за которой страны ЕС были вынуждены транспортное сообщение с Великобританий.

Российский cорт Urals на европейском рынке дешевеет c начала декабря при относительно стабильной цене Brent. По данным Reuters, на 22 декабря средняя скидка к североморскому сорту, которую дают трейдеры при продаже российского сырья, достигла 1,57 доллара за баррель и стала максимальной с апреля.

Летом на фоне беспрецедентного сокращение добычи в рамках ОПЕК+ российская нефть торговалась с рекордной в истории премией, достигавшей 2 доллара за баррель, пишет finanz.ru.

К осени цены снизились, однако еще в ноябре Urals стоил на 30-40 центов дороже Brent. С декабря котировки на физическом рынке покатились по наклонной на фоне слабого роста и резкого увеличения экспорта.

В последней декаде последнего месяца 2020 года Россия запланировала отгрузить из Приморска и Усть-Луги 2 миллиона - больше, за с предыдущие две декады вместе взятые (1,8 млн тонн).

Дополнительные объемы пошли на экспорт из-за падения внутреннего спроса: загрузка российских НПЗ оказалась ниже ожиданий, и свободное сырье решили гнать за рубеж.

В результате продавцы Urals второй раз в этом году сталкнулись с избытком нефти и падением спроса.

Впрочем, слабость рынка чувствуют трейдеры по всему миру. Как отмечает Bloomberg, нефть марки Murban из Абу-Даби на прошлой неделе была продана на азиатском спотовом рынке ниже своей официальной цены впервые с августа, а Total предложила же этот сорт со скидкой на электронной платформе S&P Global Platts в пятницу.

Вниз покатились цены на российский сорт ESPO, который отгружается в Китай.

Ирак продал 1 миллион баррелей сорта Basrah Light с поставкой в конце января примерно по паритету с его официальной ценой, хотя в начале месяца сырье уходило на экспорт с премией в 20-30 центов.

В США цены на физическую нефть снизились на 20-40 центов за баррель за неделю. Сорт Mars Blend продается на 85 центов дороже WTI, хотя 14 декабря разница достигала 1,2 доллара.

Премия сорта Louisiana снизилась с 2 до 1,8 доллара к котировкам фьючерсов на Nymex. Пермские сорта, такие как West Texas Intermediate, подешевели примерно на 35 центов за баррель.