Последнее обновление: 20.01.2021 13:32

Беларусь перекрыла транзит нефти по "Дружбе"

Беларусь с 20 до 22 января перекрыла транзит нефти на участке "Дружбы" в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.

Об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, отметив, что остановка прокачки носит плановый характер.

"В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице до 22 января из-за реверса участка Михалки - Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь", - назвал Демин причину остановки транзита.

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