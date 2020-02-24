Китайские ученые узнали о существовании коронавируса с начала декабря

Китайские ученые выяснили, что передача нового типа коронавируса началась в конце ноября, в то время как врачи обратили на него внимание в декабре — после начала массового распространения.

Об этом говорится в исследовании специалистов тропического ботанического сада Академии наук КНР.

В конце января эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, посчитали, что одним из возможных источников заражения были летучие мыши, которые незаконно продавались на рынке морепродуктов в Ухане — эпицентре распространения вируса, передает РБК.

Теперь ученые проанализировали находящиеся в базе данных более 90 образцов генома нового типа коронавируса и установили, что он попал на рынок морепродуктов из другого места, а затем распространился и на самом рынке, и за его пределы.

Первый заболевший с рынка появился только 15 декабря. По мнению ученых, условный «нулевой пациент», по всей видимости, подхватил вирус за несколько недель до этого, а из-за плохих санитарных условий и массового скопления людей рынок стал лишь катализатором для более быстрого распространения болезни.

Таким образом, по данным исследования, передача вируса от человека человеку, возможно, началась еще в конце ноября-начале декабря, а затем ускорилась, когда он достиг рынка морепродуктов в Ухане.

Ученые указали, что большинство проанализированных генома коронавируса имеют одинаковый источник заражения, а пациенты либо сами заражались в Ухане, либо от людей, которые были в этом городе.

Официально вспышка нового коронавируса, который впоследствии получил название 2019-nCoV, была зафиксирована в Ухане конце декабря 2019 года. По последним данным, по всему миру погибли более 2300 человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 76 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.