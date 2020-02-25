ВОЗ: Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По данным экспертов ВОЗ, побывавших в регионах, откуда пошло распространение вируса, пик пришелся на конец января.

В настоящий момент ситуацию с COVID-19 нельзя назвать глобальной пандемией, отметил Гебрейесус. "Цифры из Италии, Ирана и Южной Кореи очень беспокоят, но сейчас речь идет об эпидемии в отдельных странах. Пандемией называют распространение нового вируса по всей планете", - добавил директор ВОЗ.

ВОЗ привела еще несколько фактов о коронавирусе. Так, в настоящий момент смертность от него составляет 0,7 процента, пациенты с мягкими симптомами выздоравливают за две недели, с тяжелыми - за 3-7 недель, передает DW.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) констатировал, что "эпидемия коронавируса достигла Европы". Заявление сделано на фоне вспышки COVID-19 в Италии, где скончались уже семь инфицированных. "Мы должны исходить из того, что она может распространиться и в Германии", - предупредил Шпан. В ФРГ сейчас зафиксированы лишь 16 случаев заболевания.