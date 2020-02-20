Число новых случаев коронавируса в КНР достигло минимума с 23 января

За последние сутки в Китае коронавирусом заболели 394 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Это минимальный показатель с 23 января.

В Пекине объяснили, что значительное сокращение числа заболевших (для сравнения днем ранее этот показатель составил 1693) объясняется корректировкой статистических данных. Например, первоначально предполагалось, что в одном только Ухане за сутки заразили более 600 человек. Однако перепроверка результатов показала, что в 279 случаях диагноз коронавирус не подтвердился.

При этом смертность также сократилась. Если во вторник умерли 132 человека, то в среду были зафиксированы 114 летальных исходов (108 из них в Хубэе, по одному в Хэбэе, Шанхае, Фуцзяне, Шаньдуне, Шаньси и Юньнани), передает РБК.

1779 человек были признаны здоровыми и выписаны из больниц. У 113 пациентов, чье состояние оценивается как критическое, было зафиксировано улучшение.

Всего в КНР заболели 56303 человека, умерли 2118.

За пределами материкового Китая умерли восемь человек. По два смертельных случая было зарегистрировано в Иране и Гонконге. Также летальные исходы были зафиксированы в Тайване, Японии, Франции и на Филиппинах.