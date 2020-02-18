Жертвами коронавируса в Китае уже стали 1868 человек

За последние сутки В Китае было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа 2019-nCoV, большинство из которых приходится на провинцию Хубэй. Жертвами вируса 17 февраля стали 98 человек.

Общее число случаев заражения в Китае превысило 72 тыс. Число погибших достигло 1868 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Обследование по всей стране уже прошла 561 тыс. человек. Вылечиться от вируса удалось 12 552 пациентам. За минувшие сутки 1701 человек выздоровел и был выписан из больниц.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее он начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.