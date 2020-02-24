Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2592

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2592, выздоровели 24734 человека. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Как отмечает ведомство, за сутки были зафиксированы 150 смертей, 1846 человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае за сутки выросло на 409 и составило 77150 человек, передает ТАСС.

Наибольшее количество летальных исходов за минувшие сутки - 149 - было зарегистрировано в провинции Хубэй, из них 131 - в Ухане. Всего в этом регионе насчитывается 64287 случаев заражения. В воскресенье из медучреждений были выписаны более 1,4 тыс. человек.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за выходные дни увеличилось на четыре и достигло 74. Такие сведения приводятся в распространенной в понедельник сводке департамента информации местного правительства, основанной на последних данных служб здравоохранения этого специального административного района Китая.

"Из 74 человек, у которых был подтвержден диагноз, 60 пациентов остаются госпитализированными, 12 выписаны, оставшиеся два случая были со смертельным исходом", - уточняется в сообщении