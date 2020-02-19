Число погибших от коронавируса превысило 2 тыс. человек

Количество погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV в Китае достигло 2004 человек, ранее сообщалось о 1873 жертвах. Всего, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания.

Уточняется, что 14 376 человек удалось вылечить, еще 5,2 тыс. находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Ранее сообщалось о порядка 73,4 заболевших в более чем 25 странах. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали пять человек: 39-летний житель Гонконга, один гражданин КНР на Филиппинах, пожилая 80-летняя женщина в Японии, 80-летний турист из Китая во Франции и 60-летний мужчина на Тайване. Таким образом, общее число жертв пневмонии по всему миру составляет 2009 человек.

Рекордсменом по числу погибших (1921) остается провинция Хубэй — именно здесь в конце декабря прошлого года произошла вспышка ранее неизученной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 1693 новых случаев заболевания, за сутки скончались 132 человека, общее количество больных достигло 50,6 тыс. В столице провинции — городе Ухань — скончались 116 человек, выявлено 1660 новых заболевших.

В общей сложности 94 подтвержденных случая болезни были зарегистрированы за пределами материкового Китая: в Гонконге (одна смерть), Макао и Тайване: 62, 10 и 22 соответственно, передает РБК.

Среди зараженных коронавирусом есть двое граждан России — это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который до 19 февраля поставили на карантине в порт японского города Йокогама после того, как коронавирус выявили у 80-летнего мужчины. Всего на судне находятся около 3,7 тыс. человек из 56 стран, инфекцию нашли у 524 из них. Власти США эвакуировали своих 380 граждан с лайнера, в российском посольстве в Японии заявили, что зараженные россияне покинут борт в среду, 19 февраля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала пневмонию как эпидемию с многочисленными очагами. В организации также заявили об отсутствии вакцины для лечения инфекции. 14 февраля китайские врачи сообщили, что нашли временный эффективный способ борьбы с коронавирусом — речь идет о переливании плазмы крови от выздоравливающих доноров тем, кто заразился недавно.