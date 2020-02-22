Число новых заражений коронавирусом в Китае упало вдвое

В Китае уменьшилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки выявлено 397 новых случая заражения, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР, обнародованных в субботу, 22 февраля.

Днем ранее власти сообщали о 889 новых больных. Кроме того, за день от воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, скончались 109 человек. Большинство новых случаев заболевания и летальных исходов приходится на провинцию Хубэй, с которой началось распространение коронавируса. В целом в стране COVID-19 обнаружен у 76288 человек, а погибли уже 2345 человек, передает DW.

Между тем число зараженных вирусом нового типа в Южной Корее за сутки выросло более чем в полтора раза, с 204 до 346 человек. Кроме того, в стране зафиксирована вторая смерть инфицированного коронавирусом. Власти ранее объявили четвертый по величине город Тэгу и прилегающий к нему уезд Чхондо в провинции Кёнсан-Пукто "территориями под особым управлением" из-за всплеска заболеваний.

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио перенесли подготовительные мероприятия для волонтеров, которые были запланированы на 22 февраля. Этот шаг обусловлен распространением коронавируса, которое отразилось и на других спортивных событиях в стране. Так, несколькими днями ранее был отменен ряд мероприятий в рамках Токийского марафона, который состоится 1 марта.

Вспышка легочного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах, а более 2300 человек скончались. Ряд государств, включая Германию и Россию, начали вывозить своих граждан из Китая и помещать эвакуированных в двухнедельный карантин.