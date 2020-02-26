Последнее обновление: 26.02.2020 08:35

Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 2715 человек

За сутки в Китае подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом, 52 человека погибли из-за вызываемого им заболевания. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

К 26 февраля в Китае вирус выявили у 78 064 человек, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек. При этом более 29 тыс. заразившихся вирусом вылечили и выписали.

В провинции Хубэй, где было изначально выявлено заболевание, число подтвержденных случаев заболевания превышает 41 тыс. За сутки там зарегистрировали 401 случай заражения, более 2 тыс. человек вылечили, передает РБК.

По подсчетам South China Morning Post, во всем мире инфицированы 80 967 человек. Среди азиатских стран наибольшее количество зараженных после Китая выявили в Южное Корее — 1146 человек, погибли 11. В Европе лидером по числу заболевших стала Италия (323 зараженных). Количество погибших в стране выросло до 11 человек.

Ранее по теме
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование