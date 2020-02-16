Суд Китая предупредил о смертной казни за сокрытие симптомов коронавируса

В отношении зараженных коронавирусом граждан, которые умышленно скрывают свое заболевание или не раскрывают историю путешествий, могут ввести уголовную ответственность, сообщает газета Beijing Daily со ссылкой на заявление Второго народного суда средней степени в Пекине.

В публикации говорится, что человека, который способствует дальнейшему распространению инфекции, могут обвинить в создании угрозы общественной безопасности, передает РБК.

Как пишет газета, в соответствии с действующим законодательством, за «преднамеренную передачу возбудителей инфекционных заболеваний» может грозить десятилетний либо пожизненный срок заключения или же смертная казнь. В статье отмечается, что высшая мера будет применяться «в крайних случаях».

Как пояснили в суде, уголовная ответственность грозит тем гражданам, которые не сообщили властям или медикам, что они имеют симптомы заболевания (кашель, жар, усталость и прочее), посещали Ухань в течение последних недель или близко общались с зараженными, и у которых позднее диагностировали коронавирус. Наказание коснется и пациентов с пневмонией, которые посещали общественные места, «не приняв эффективных защитных мер». Вышеуказанные действия суд охарактеризовал как преднамеренную передачу инфекции, за что может грозить тюремное заключение на срок от трех до десяти лет.

Если пациент, у которого диагностировали коронавирус, отказывается от карантина или лечения, он ставит под угрозу безопасность «неопределенного числа людей». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В том случае, если эти действия ставят под угрозу общественную безопасность, приводят к «серьезным травмам или гибели» другого человека либо к «значительному ущербу государственной и частной собственности», нарушителю грозят лишение свободы на срок более десяти лет, пожизненное заключение или смертная казнь.

14 февраля власти города Ухань, где в конце декабря зафиксировали первые случаи заболевания, ужесточили карантинный режим. В соответствии с новыми правилами, граждане могут перейти из одного микрорайона в другой только при наличии веских оснований. Мера не коснется тех, кому нужно попасть в другую часть города по указанию врачей.