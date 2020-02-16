Число смертей от коронавируса в Китае начало снижаться

За очередные сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибли 142 человека, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. На протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй, передает DW.

В то же время общее число зараженных в Китае составляет 68 500 человек, от последствий заражения погибло 1 665 человек. За последние сутки выявлено 2 009 новых случаев заражения, из них -1 843 в провинции Хубэй.

С учетом погибших за пределами Китая количество жертв коронавируса достигло 1669 человек. В Европе лидером по числу заразившихся коронавирусом стала Германия (16 человек). Во Франции подтвердили 11 случаев заболевания, кроме того, 15 февраля из-за коронавируса там умер 80-летний турист из Китая. Это первый смертельный случай за пределами Азии.