Новый коронавирус уже убил 1523 человека

Число жертв вызываемой новым коронавирусом болезни COVID-19 в Китае за сутки выросло на 143 человека до 1523, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло составило 66492 человек. Только за сутки в Китае заразился еще 2641 человек. 8096 излечились и были выписаны из больницы.

Под наблюдением находятся более 169 тыс. человек, которые тесно контактировали с инфицированными.

В Гонконге выявлены 56 случаев заражения, в Макао — 10, на Тайване — 18.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за пределами Китая случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 26 странах. Общее количество этих случаев составляет около 600.