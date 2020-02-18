Оптовая торговля Беларуси в январе упала на 15,1%, розница выросла на 4,1%

В январе 2020 года оптовый товарооборот в Беларуси составил 6,6 млрд. рублей и в сопоставимых ценах упал на 15,1% к уровню января 2019 года.

К декабрю 2019 года оптовая торговля и вовсе просела на 24,3%, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Розничный товарооборот в январе 2020 года составил 3,9 млрд. рублей и вырос на 4,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 года. К декабрю 2019 года розница просела на 17,4%.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,3 рубля против 12 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,8% розничного товарооборота республики, в январе 2020 года составил 3,5 млрд. рублей и вырос на 5,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2020 года составил 229,9 млн. рублей и вырос на 2,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года. К декабрю 2019 года общепит в январе просел на 15,8%.